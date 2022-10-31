Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise pas istasyonlarıyla idmana başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından son bölümde kanat organizasyonları üzerinde duruldu.

Tedavisi devam eden Rachid Ghezzal'ın yer almadığı antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesinde, siyah-beyazlı takımı takip eden gazetecilerle futbolcuları bir araya getirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güneş ayrıca, antrenman sırasında Berkay Vardar, Valentin Rosier ve Jackson Muleka ile özel görüşmeler yaptı.