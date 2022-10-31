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Giriş Tarihi: 31.10.2022 22:42

Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

AA
Milan, teknik direktör Pioli’nin sözleşmesini 2025’e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2021-22 Serie A şampiyonluğuna giden bu erdemli yola birlikte başlayan Milan ile Stefano, kulübün tarihini ve değerlerini yansıtan bu iddialı proje üzerinde çalışmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

57 yaşındaki İtalyan teknik adam Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlıları yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş, geçen sezon Milan'ı 11 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa taşımıştı.

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Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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