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Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Weghorst parlamaya devam ediyor! Ümraniye maçı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Weghorst parlamaya devam ediyor! Ümraniye maçı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi 3 puanla başlarken, Hollandalı golcü Wout Weghorst parlamaya devam etti.

Wout Weghorst, Beşiktaş'ı bu sezon hücumda adeta sırtlıyor...

Rakip kaleciyi iki kez mağlup eden Wout Weghorst, Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu durumunda. Hollandalı yıldız hem golde (6) hem de asistte (4) zirvede yer alıp, skora en fazla katkı yapan (10) siyah-beyazlı futbolcu oldu.

ÇİÇEKLERE BOĞULDU

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Tribünlere davet edilen deneyimli hocanın üzerine güller döküldü. Siyahbeyazlı futbolseverler, Güneş'e çiçek takdim ederken tecrübeli teknik adam, fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı ve tribüne kadar çıktı. 70 yaşındaki çalıştırıcının taraftarı selamlaması 10 dakika sürdü.

DEJAVU!

Şenol Güneş bir önceki Beşiktaş serüvenine 5-2'lik Mersin İdman Yurdu galibiyeti ile başlamış, Cenk Tosun hat-trick yapmıştı. Deneyimli hoca, siyahbeyazlı takımdaki ikinci döneminde de 5-2'lik sonuç elde etti. Cenk de iki gol attı. Ayrıca Weghorst'un ağları bulan vuruşunda pası veren isim olan tecrübeli forvet, forma giydiği son iki maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu arada Cenk, Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltıyı da kaçırmadı.

TERİM'İ SOLLADI

Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk maçında Ümraniyespor'u yenen Şenol Güneş, tarihe geçti. 70 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim'i (50) geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu (51).

GHEZZAL İÇİN KÖTÜ HABER

Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın, Dünya Kupası arasına kadar oynayamayacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Tedavisi sürecek. Araya kadar kesin bizimle olamaz. Üç maçın üçünde de olmayacak" dedi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Weghorst parlamaya devam ediyor! Ümraniye maçı sonrası...
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