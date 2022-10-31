Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci durdurulamıyor! Süper Lig’in zirvesinde...

Liderliğini sürdüren F.Bahçe, berabere kalan en yakın rakibi Adana Demir'e 3 puan fark attı

En son 29 Ağustos'ta Konyaspor'a 1-0 yenilen Jorge Jesus'un öğrencileri, sonrasında çıktığı 12 resmi maçta mağlubiyeti unuttu. Bu süreçte 9 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İstanbulspor'u yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza attı. İşte o 4 maçlık seri:

KAHVE YOK, UYKU VAR

İrfan Can Kahveci dün attığı golden sonra soyadı ile klasikleşen kahve içme sevinci yerine NBA'de Golden State Warriors forması giyen basketbol yıldızı Stephen Curry'den alıntı yaptı. Curry'nin 'Night night' (iyi uykular) sevinciyle coşkusunu yaşadı. Arkadaşları da ona eşlik etti.

İRFAN CAN FÜZECİ

Emre'nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza alanının dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli oyuncu, 11 kezle 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan isim oldu.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 golünün 4'ünü ceza sahası dışından atan 'Füzeci İrfan' bu sezon Süper Lig'de 3'üncü, toplamda 6. golüne imza attı. Dün ayrıca Batshuayi'nin 2. golüne katkı veren isimdi. Avrupa'da 2 asisti olan Kahveci, ligde ilk kez bu katkıyı yaptı.