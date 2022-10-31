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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:04 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:10

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluğun yolu Beşiktaş’tan geçiyor!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluğun yolu Beşiktaş’tan geçiyor!
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, son 25 senede ligde zafere ulaştığı 11 sezonda da iç sahada ezeli rakibini mağlup etti.

Ligde 3 haftalık kötü gidişe Karagümrük karşısında 'dur' diyen Galatasaray derbiyi düşünmeye başladı. Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak sarıkırmızılı takım, dev maçı kazanıp camiayı şampiyonluk havasına sokmanın planlarını yapıyor. Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde son 25 senede Aslan adına ilginç bir istatistik söz konusu. 1997'den sonra 11 defa şampiyon olan Galatasaray, ligde mutlu sona ulaştığı bu 11 sezonda iç sahada oynadığı Beşiktaş derbilerini kazanmasını bildi. Siyah-beyazlı ezeli rakibine şampiyon olduğu sezonlarda fire vermeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Buruk ve yardımcıları, Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş yönetiminde oynadığı dünkü Ümraniyespor maçını özel olarak analiz etti.

YÖNETİM ALARMDA! BOŞ KOLTUK KALMAYACAK

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor maçından bloke cezası alan 24 bin taraftarın koltuğunu Beşiktaş derbisinde boş bırakmamak için düğmeye bastı. Cezalı koltuklar devredilecek ve cumartesi akşamı Aslantepe'de 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever olacak. Ayrıca taraftarlar da sosyal medyada '90 dakika susmak yok' mesajı ile birbirlerini motive ediyor.

ASLAN TOPBAŞI YAPIYOR

Karagümrük maçını cuma günü oynayan Galatasaray dünü izinli geçirdi. Geçtiğimiz hafta ara vermeden çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bugün başlıyor. Cezalı Abdülkerim ve sakat Kazımcan dışında eksik yok.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluğun yolu Beşiktaş’tan geçiyor!
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