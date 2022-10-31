Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer atağı! İki isim birden...
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:14

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer atağı! İki isim birden...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer atağı! İki isim birden...

Son dakika Trabzonspor transfe haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bordo-mavililer, kadroya yerli takviyesi için kolları sıvadı, planlarını da hazırladı. Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca ilk hamleler olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı.

Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca ilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor.

Ayrıca yurt dışında yeteri kadar süre bulamayan milli oyuncuların yanı sıra, sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
KYK BURS BAŞVURULARI SAYFASI | e-Devlet GSB KYK burs ve kredi başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
Oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Hangisi özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında hareketsiz kalınması sonucu bacakta damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kızarıklık ve ağrı gibi belirtileri olan duruma verilen addır?
Süper Loto sonuçları: Milli Piyango İdaresi ile 30 Ekim Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama sayfası
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer atağı! İki isim birden...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA