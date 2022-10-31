Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig’in en değerlileri Trabzonspor’da!

Dünyaca ünlü futbolcu değerlendirme platformu transfermarkt'a göre ligin en değerli Türk oyuncuları, Yusuf Yazıcı ile Uğurcan Çakır oldu.

Son yıllarda ligin en değerli Türk futbolcularını hep kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 15 milyon Euro ile ligin en değerli yerlisi olurken, onu 14 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı Uğurcan Çakır takip etti.

PERES FORMA İSTİYOR

Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla çalışan Bruno Peres, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp ara transfer dönemi içerisinde lisansının aktif edilmesini istedi. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, takımda kalıcı olmayı planlıyor. Peres'e lisans çıkması için bir yabancının lisansının iptali gerekiyor.