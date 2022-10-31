UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı

BİR ÜST TURA ÇIKACAK OLAN TAKIMLAR BELLİ OLACAK

D Grubu'nda Tottenham-Marsilya ve Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt, E Grubu'nda Milan-Salzburg, F Grubu'nda Shakhtar Donetsk-RB Leipzig mücadelelerinin sonuçları bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamayan Atletico Madrid, Barcelona, Ajax ve Juventus, dev organizasyona gruplarda veda ettiler. Barcelona bu kupayı daha önce 4 kez, Juventus 1 kez ve Ajax da 1 kez müzesine götürmüştü.



UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftanın programı şöyle:

1 Kasım Salı:

20.45 Porto-Atletico Madrid

20.45 Leverkusen-Club Brugge

23.00 Bayern Münih-Inter

23.00 Liverpool-Napoli

23.00 Marsilya-Tottenham

23.00 Rangers-Ajax

23.00 Viktoria Plzen-Barcelona

23.00 Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt



2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid-Celtic

20.45 Shakhtar Donetsk-RB Leipzig

23.00 Milan-Salzburg

23.00 Maccabi Haifa-Benfica

23.00 Kopenhag-Borussia Dortmund

23.00 Manchester City-Sevilla

23.00 Juventus-Paris SG

23.00 Chelsea-Dinamo Zagreb