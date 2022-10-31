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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:51 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:02

UEFA'dan Maxi Gomez ağır ceza! Trabzonspor itiraz edecek

UEFA’dan Maxi Gomez ağır ceza! Trabzonspor itiraz edecek

UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Maxi Gomez'i Monaco maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maçla cezalandırıldı. Kararın ardından harekete geçen Trabzonspor itirazda bulunacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için bu hafta Ferencvaros ile oynayacak olan Trabzonspor'a Maxi Gomez'den kötü haber geldi. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kart nedeniyle üç maçla cezalandırıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan maçta 11. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan Maxi Gomez, UEFA tarafından 3 maç ceza aldı.

TRABZONSPOR KARARA İTİRAZ ETTİ

Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek. Bordo-mavililerin itirazı kabul görürse 26 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.

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UEFA'dan Maxi Gomez ağır ceza! Trabzonspor itiraz edecek
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