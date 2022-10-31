UEFA’dan Maxi Gomez ağır ceza! Trabzonspor itiraz edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için bu hafta Ferencvaros ile oynayacak olan Trabzonspor'a Maxi Gomez'den kötü haber geldi. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kart nedeniyle üç maçla cezalandırıldı.