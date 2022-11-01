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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Başakşehir iz peşinde!

TURGUT DOĞAN
Başakşehir iz peşinde!
SÜPER Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye tek golle boyun eğen Medipol Başakşehir, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, puanını 23'e çıkarıp averajla ikinci sıraya yerleşti. İlk devreyi 38. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. 65. dakikada Phillippe Keny skoru 2-0 yaparken, 76'da Ömer Ali Şahiner, kendi kaptığı topla ceza sahasına kadar girip klas bir golle fişi çekti: 3-0. Giresunspor'un tek sayısı 80'de Serginho'dan geldi. Galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Karadeniz ekibi, 9 puanla 17. sırada kaldı.

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Başakşehir iz peşinde!
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