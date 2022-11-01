Başakşehir iz peşinde!

SÜPER Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'ye tek golle boyun eğen Medipol Başakşehir, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu.İlk devreyi 38. dakikada'nin golüyle 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. 65. dakikadaskoru 2-0 yaparken, 76'da, kendi kaptığı topla ceza sahasına kadar girip klas bir golle fişi çekti: 3-0. Giresunspor'un tek sayısı 80'de'dan geldi.