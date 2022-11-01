İspanyollar Emre Mor’a şaştı kaldı!

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor'un gösterdiği performans taraftarları mest ederken, İspanyol basını da 25 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.

MSN, "Herkesi şaşırttı" başlığıyla verdiği haberde "En önemli şey, hocası Jorge Jesus'un taktiklerine uyması. Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun. Emre Mor; Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi.

F.Bahçe'de oyununu olgunlaştırdı" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca "Emre Mor, bu güzel şeylere rağmen Türkçe konuşmadığı ve İngilizce röportaj verdiği için eleştiriliyor" yorumu yapıldı.