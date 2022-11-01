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Giriş Tarihi: 1.11.2022 11:50

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti

AA
MKE Ankaragücü’nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış hayatını kaybetti. MKE Ankaragücü'ne ilk olarak 1994'te transfer olan Gökmen Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-2001'de Yimpaş Yozgatspor'da oynayan ve 2001-2002'de eski takımına dönen Gökmen, üç sezon daha MKE Ankaragücü forması giydi.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Gökmen Barış'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan 19 Ocak 1974 doğumlu Gökmen Barış, futbolculuk yıllarında Yimpaş Yozgatspor, Büyükşehir Belediye Ankaraspor, Elazığspor ve Dandanelspor formalarını da giydi.

MKE Ankaragücü'ne ilk olarak 1994'te transfer olan Gökmen Barış, sarı-lacivertli takımda 6 sezon görev aldı. 2000-2001'de Yimpaş Yozgatspor'da oynayan ve 2001-2002'de eski takımına dönen Gökmen, üç sezon daha MKE Ankaragücü forması giydi.

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MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış vefat etti
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