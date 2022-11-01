Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK sevkleri açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 1.11.2022 18:15

PFDK sevkleri açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

AA
PFDK sevkleri açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur ile Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Galatasaray müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'u kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Hukuk Müşavirliği, Arabam.com Konyaspor antrenörü Çağatay Turan'ı sportmenliğe aykırı hareketi, yeşil-beyazlı kulübü ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline verdi.

Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ü çirkin ve kötü tezahürattan, Yukatel Kayserispor'u ise saha olaylarından PFDK'ye sevk eden müşavirlik, Adana Demirspor'u saha olayları, merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe'yi de merdivenlerin boş bırakılmaması ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline yolladı.

Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'de Beyçimento Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yönetici Gürel Soylu, Çaykur Rizespor antrenörü Mustafa Sarp'ın yanı sıra Bandırmaspor, Pendikspor, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Altay, Altaş Denizlispor ve Tuzlaspor kulüplerini disipline sevk etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Son dakika: Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK sevkleri açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA