Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grupta Club Brugge ile liderlik mücadelesi veren Porto karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp ilk sıraya yerleşmek istiyor. Peki, Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar;