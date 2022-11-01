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Giriş Tarihi: 1.11.2022 14:25

Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarının sonuna doğru gelinirken, Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı kalmayan Atletico Madrid Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Grupta Club Brugge ile liderlik mücadelesi veren Porto karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp ilk sırayı kazanmak istiyor. Peki, Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Grupta Club Brugge ile liderlik mücadelesi veren Porto karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp ilk sıraya yerleşmek istiyor. Peki, Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar;

Porto - Atletico Madrid maçı 1 Kasım Salı günü saat 20.45'te Exxen ve TV 8,5'te canlı yayınlanacak.

PORTO: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno

ATLETİCO MADRİD: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix

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Porto Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak? Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
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