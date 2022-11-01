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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:27

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş, Rosier ile özel konuştu! "Sen Türkiye'nin en iyisisin"

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş, Rosier ile özel konuştu! Sen Türkiye’nin en iyisisin

Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, Valentin Rosier ile özel görüştü. Güneş, "Sen Türkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin, yine göstermeni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Dün Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Sen Türkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin, yine göstermeni bekliyorum. Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Sana güveniyorum, çalışmaya ve arzulu olmaya devam et" sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş, Rosier ile özel konuştu! "Sen Türkiye'nin en iyisisin"
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