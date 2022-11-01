Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, Valentin Rosier ile özel görüştü. Güneş, "Sen Türkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin, yine göstermeni bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Ümraniye maçının devre arasında Rosier'in performansını yeterli bulmayıp kenara alan ve yerine Tayfur Bingöl'ü oyuna süren Şenol Güneş, terapiye başladı. Dün Rosier ile antrenmanın başında toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "SenTürkiye'nin en iyi sağ bekisin. Neler yapabileceğinidaha önce gösterdin, yine göstermenibekliyorum. Oyunun hem savunmahem de hücum tarafında çok daha iyisiniyapacağını biliyorum. Sana güveniyorum,çalışmaya ve arzulu olmaya devam et" sözleriyle oyuncusuna derbi öncesi moral verdi.