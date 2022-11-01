Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş tezleri çürüttü! Flaş Gedson gelişmesi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, saha içinde takımın, saha dışında ise camianın havasını değiştirdi. Küskün olan Cenk Tosun, Mert Günok ve Gedson Fernandes'i ilk maçtan kazanan tecrübeli hoca, "Adaletli forma dağıtacağım, hepiniz göreceksiniz" mesajıyla yola çıktı. 11'de oynaması gerektiği konuşulsa da Valerien İsmael'in tercih etmediği Cenk'in performansı, eski hocasının tezini çürüttü. Fransız çalıştırıcının, 31 yaşındaki oyuncuyu 11'de oynatmamasının sebebi; Weghorst ile aynı anda sahada olduğunda takımın oyundan düştüğü ve kontrolün rakibe geçtiği şeklinde ifade ediliyordu.

GEDSON KENDİNE GELDİ

Ümraniye karşısında 2 gol, 1 asist kaydeden Tosun Paşa'nın dışında Weghorst'un da iki gol bulması haftalardır hücumdaki kısırlığın karşısında İsmael'in düşüncesinin doğru olmadığını gösterdi. İsmael'in son 4 maçının 3'ünde kulübede oturan Gedson da 1 asistle geceyi kapatırken, performansıyla öne çıktı.

GHEZZAL TEDAVİ İÇİN KATAR'DA

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Rachid Ghezzal, tedavi için Katar'a gitti. 30 yaşındaki oyuncunun Katar'da uzman bir ekip tarafından kontrol edileceği öğrenildi. Ligin 2. haftasında Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak ekleminde yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli sağ kanat, Trabzonspor maçında forma giymiş ancak yeniden sakatlanmıştı.