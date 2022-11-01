Son dakika haberi: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Skandal karar...

Karşılaşmanın 44. dakikasında Hırvat hakem Bebek, Vitor Pereira'yı itirazlarından dolayı tribüne göndermişti. Bu dakikada Josef de Souza'nın gördüğü sarı karta Portekizli teknik adam çok sinirlenmişti. Şener'in kaybettiği toptan sonra arkadaşına kızan De Souza, tepkisini topa vurarak göstermişti. Bunun üzerine hakem Bebek, De Souza'ya topa vurduğu için sarı kart göstermişti. Pereira da futbolcusunun tepkisinin hakeme değil Şener'e olduğu için itirazda bulunmuş ve sahadan atılmıştı.