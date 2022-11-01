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Giriş Tarihi: 1.11.2022 13:00 Son Güncelleme: 1.11.2022 13:00

Son dakika haberi: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Skandal karar...

Son dakika haberi: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Skandal karar...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Lig'inde mücadele edecek olan temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına ise dördüncü hakem olarak Ivan Bebek atandı. Bebek'in 2014-15 sezonunda Fenerbahçe maçında skandal hakem yönetimi ise gündeme oturmuştu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un grup aşamasının son haftasında oynayacakları maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ile Alen Jakšić üstlenecek.

4. HAKEM IVAN BEBEK

Fenerbahçe ile yıldızı barışmayan Ivan Bebek ise Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına dördüncü hakem olarak atandı.

IVAN BEBEK NE YAPMIŞTI?

Ivan Bebek, 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda Braga'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği maçtaki tartışmalı kararlarıyla şimşekleri üzerine çekmişti. Sarı lacivertli takım, söz konusu mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.

O AKŞAM NELER YAŞANMIŞTI?

Karşılaşmanın Hırvat hakemi Ivan Bebek, o akşam verdiği kararlarla maça damga vurmuştu. Bebek, Fenerbahçe'den teknik direktör Vitor Pereira'yı tribüne gönderip Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen'e kırmızı kart göstermişti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Hırvat hakem Bebek, Vitor Pereira'yı itirazlarından dolayı tribüne göndermişti. Bu dakikada Josef de Souza'nın gördüğü sarı karta Portekizli teknik adam çok sinirlenmişti. Şener'in kaybettiği toptan sonra arkadaşına kızan De Souza, tepkisini topa vurarak göstermişti. Bunun üzerine hakem Bebek, De Souza'ya topa vurduğu için sarı kart göstermişti. Pereira da futbolcusunun tepkisinin hakeme değil Şener'e olduğu için itirazda bulunmuş ve sahadan atılmıştı.

3 KIRMIZI KART VE PENALTI

Hakem Ivan Bebek, maçın 66. dakikasında topun Mehmet Topal'ın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını göstermiş ve bu oyuncuya ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyundan atmıştı.

Maçın 87. dakikasında da Alper Potuk, rakibine yaptığı hareket sebebiyle direkt kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Son dakikalarda ise oyun daha da gerginleşmişti. Volkan Şen, uzatma dakikalarında bir pozisyonda rakibiyle ve Braga yedek kulübesiyle tartışmaya girmiş ve bunun üzerine hakem Bebek, Volkan'a 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermişti.

İşte UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler:

Trabzonspor-Ferencvaros: Harm Osmers
Dinamo Kiev-Fenerbahçe: Duje Strukan
Başakşehir-Hearts: Goga Kikacheishvili
Slavia Prag-Sivasspor: Rade Obrenovic

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Son dakika haberi: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Skandal karar...
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