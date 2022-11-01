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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:17 Son Güncelleme: 1.11.2022 10:27

Son dakika Trabzonspor haberi: Anastasios Bakasetas tarihe geçti!

Son dakika Trabzonspor haberi: Anastasios Bakasetas tarihe geçti!

Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas, adından söz ettirmeyi sürdürüyor... Bakasetas'ın Kızılyıldız maçında 34.3 metreden atılan gol, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen serbest vuruş sayısı oldu.

Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas, adından söz ettirmeyi sürdürüyor... Avrupa Ligi'nde oynanan 5 grup maçında da skor katkısı yapan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki on numara, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı serbest vuruş golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen serbest vuruş sayısı oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle de tam 14 gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, perşembe günü oynanacak kritik Ferencvaros müsabakasında da bordo- mavililerin en büyük kozu olacak.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Anastasios Bakasetas tarihe geçti!
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