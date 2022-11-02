Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’den sürpriz karar! Yeni teknik direktör: Liam Rosenior...

Sezona Şota Arveladze ile başlayan Hull City üst üste alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik adamla yollarını ayırmıştı. Portekizli teknik adam Pedro Martins ile görüşen Acun Ilıcalı, Martins ile anlaşma sağlayamadı ve yola Andy Dawson ile devam etme kararı aldı. Andy Dawson'la inişli çıkışlı bir performans sergileyen Hull City'de yeni teknik direktör netlik kazandı. Acun Ilıcalı'nın sürpriz isimle Pazar günü anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte tüm ayrıntılar...



PEDRO MARTİNS'LE ANLAŞILAMAMIŞTI

Hull City o dönem Pedro Martins ile görüşmüş ve Portekizli teknik direktörle anlaşma aşamasına gelmişti. Hatta Acun Ilıcalı ile Martins, Wigan maçını birlikte izlemişlerdi. Ancak Hull City'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Acun Ilıcalı'nın açıklamasında, Martins ile anlaşmaya varılamadığı belirtilmişti.



O TARİHTEN BERİ DAWSON YÖNETİYOR

Pedro Martins'e ilgisi için teşekkür eden Acun Ilıcalı, Çarşamba günü Wigan maçında takımın başında yer alan Andy Dawson ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.

Ilıcalı o dönem resmi siteden yaptığı açıklamada "Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile güvenli ellerde. Onun ve ekibinin Çarşamba günü yaptığı işten çok memnunuz. Taraftarların Andy'ye ve futbolculara desteği inanılmazdı. Bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki açıklamaya kadar Andy takımın başında yer alacak. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu kulübü başarıya taşıyacak doğru kişiyi bulana kadar tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



YENİLGİ SONRASI KARAR VERİLDİ

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Cumartesi günü Blackburn Rovers'a karşı alınan 1-0'lık yenilgi hayal kırıklığı yaratırken, yönetim Dawson'ın yerine teknik direktör getirmek için harekete geçmeye karar verdi

PAZAR GÜNÜ ILICALI, ROSENİOR İLE EL SIKIŞTI

Acun Ilıcalı yönetimi Hull City'nin teknik direktörlüğüne Liam Rosenior'u getirme kararı aldı. Haberde cumartesi günü oynanan Rovers maçını ailevi sebeplerden dolayı tribünden izlemeyemediğini fakat pazar günü Acun Ilıcalı'yla stadyumda buluşup anlaşma sağlandığı belirtildi.



5 KASIM'DA TAKIMIN BAŞINDA

Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev alan 38 yaşındaki Rosenior, aynı Dawson gibi takımının geçici teknik direktörlüğünü yapmıştı. Rosenior'un Perşembe günü antrenmanda, 5 Kasım'da oynanacak olan Millwall maçında ise takımın başında olması bekleniyor.

İPUÇLARINI VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Şota ile ayrılık kararı sonrası yaptığı açıklamada yeni teknik direktörle ilgili şu ipuçlarını vermişti: Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.



HULL LIVE ANKETİNDE FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ YER ALMIŞTI

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota ayrılığının ardından yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer vermişti. Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için başlattığı listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verilmişti. Hull Daily Mail, 6 kişilik muhtemel teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerine de yer vermişti. (Milliyet)

