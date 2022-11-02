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Giriş Tarihi: 2.11.2022 09:11

Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş'ten Dele Alli kararı!

Beşiktaş’ta derbi öncesi Şenol Güneş’ten Dele Alli kararı!
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Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihleri netleşmeye başladı. Lige galibiyetle başlayan tecrübeli hoca Dele Alli için kararını verdi.

Süper Lig'de derbi haftası heyecanı yaşanıyor. Galatasary evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi kadrolar netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncu tercihlerini yaptı.

DERBİDE KALE ONA EMANET

Siyah-beyazlılarda uzun sakatlığının ardından bu sezon ilk kez şans bulan Mert Günok, Ümraniyespor maçında kalesinde iki gol gördü. Ancak Güneş'in yenilen gollerde Mert'e hata bulmadığı, tecrübeli ismi derbide de sahaya süreceği belirtildi.

DELE ALLİ KULÜBEYE REDMOND SAHAYA

Ümraniye karşısında Dele Alli'yi hücumun sol önünde değerlendiren ama istediği verimi alamayan Güneş'in, ikinci yarıda şans tanıdığı ve 1 asistle maçı tamamlayan Redmond'ın performansını beğendiği kaydedildi. İngiliz futbolcu, geldiğinden bu yana en iyi oyununu ortaya koyarken Galatasaray karşısında da Dele Alli'nin yerine 11'e en yakın aday konumunda.

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Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş'ten Dele Alli kararı!
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