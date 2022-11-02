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Giriş Tarihi: 2.11.2022 17:16 Son Güncelleme: 2.11.2022 17:18

Enes Ünal ile Juventus'un ilgilendiği iddia edildi

AA
Enes Ünal ile Juventus’un ilgilendiği iddia edildi

La Liga kulüplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile İtalya'nın Juventus Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un, kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.

"Juventus, Enes Ünal için Getafe'nin kapısını çalıyor" başlığıyla verilen haberlerde, geçen sezon ligde 16 gol atan ve bu sezon oynanan 12 maçta fileleri 4 kez havalandıran Enes'in, Juventus'un 2023-2024 sezonu öncesi transfer hazırlıklarında ilk tercihlerinden biri olduğu kaydedildi.

Milli futbolcu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Getafe Kulübünün, 25 yaşındaki Enes'in olası bir transferi için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü. Enes, La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe'nin iki sezondur en çok gol atan futbolcusu olarak dikkati çekiyor.

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Enes Ünal ile Juventus'un ilgilendiği iddia edildi
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