Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe kaleyi boşa yoklamıyor!
Giriş Tarihi: 2.11.2022 10:52 Son Güncelleme: 2.11.2022 10:54

Fenerbahçe kaleyi boşa yoklamıyor!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe kaleyi boşa yoklamıyor!

Lider Fenerbahçe, atakları sonuçlandırmada da ligin en iyisi... Kanarya, 212 atak girişiminden %16.3’ünü gole dönüştürüp zirveye yerleşti. Beşiktaş %11.3 ile dördüncü, Trabzonspor 12’nci oldu. G.Saray (%5.1) ligin en kötü ikinci performansını yaptı.

Jesus ile havaya giren Fenerbahçe, puan cetvelinde ilk sırada yer alırken atakları sonuçlandırma açısından da yüzde 16 başarıyla zirveyi domine etti. Bu süreçte 155 şut çeken Kanarya; 212 hücum girişiminden 34 kez gol çıkardı. Valencia, Batshuayi ve İrfan Can üçlüsüyle filelere 19 gol gönderdi. Farklı Ümraniyespor zaferiyle nefes alan Beşiktaş; 221 atakta kaleye 178 şut yollarken 25 gol buldu, %11.3'lük değeriyle ligin en iyi dördüncü ekibi oldu. Kartal'da 6 gol atan Weghorst ve 4'er golle Muleka ile N'Koudou öne çıktı.

ASLAN'IN ŞUTU ÇOK, GOLÜ AZ
Yıldızlar ordusu Galatasaray, rakip kalelere 212 şut gönderdi. Sarı-kırmızılılar ligin en fazla hücum yapan (270) ikinci ekibi olmasına rağmen sadece 14 gol attı, yüzde 5.1 başarıyla ligin en kötü ikinci performansını gösterdi. Aslan'da Gomis 4, Kerem de 2 golle başı çekti. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 524 aksiyon girişiminde 183 şut sonucu 16 gol buldu. Yüzde 6.3 ile 12. basamakta yer alırken, Bakasetas ve Trezeguet 3'er golle en skorer isimler oldu.

Fenerbahçe'nin bitiricilikte rakiplerini geride bırakmasının sebebi nedir?

İSKENDER GÜNEN - JESUS EZBERLERİ BOZDU
Fenerbahçe'de Jesus, ezberleri bozdu. Her maç 4-5 oyuncu değiştirdi ama oynayan futbolculardan verimi yüksek bir takım yarattı. G.Saray'da Mertens, İcardi ve Oliveira'nın performanslarını artırmaları gerekiyor. Kerem ile Yunus da beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal, takım için olmazsa olmaz... Yokluğu birçok maçta arandı. Trabzonspor'un sorunu ise sezon başından beri 3. bölgede pozisyon üretmede yaşadığı sıkıntı.

BÜLENT TİMURLENK - REPERTUVARI ÇOK GENİŞ
F.BAHÇE kolektif futbolla, baskıyla, rakiplerini hataya zorlayan gol repertuvarı geniş bir takım. Korner, frikik, ceza sahası dışından şut ve 18 içinde bitiricilik; Jesus'un takımının 34 gol atmasını sağladı. G.Saray ise duran toptan hâlâ gol bulamadı. Kaliteleri tartışılmaz isimlerle 14 gol atmak elbette büyük sıkıntı. Erken gollerle rakiplerini nakavt edemediklerinden oyun içinde hücumdaki her oyuncu zor pozisyonda da olsa şutla günün kahramanı olmaya çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
Konyalı teğmen milyonları kendine hayran bırakmıştı! Kadife sesinin sırrını annesi anlattı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
"Fabrika çalışıyor" yalanını ortaya atmışlardı! Murat Ongun'dan Halk Ekmek itirafı
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Son dakika: Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti! Teyzemizi sanatçı ruhundan yararlanıp dolandırdılar
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe kaleyi boşa yoklamıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA