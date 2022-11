Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu açıklaması! "Bu onun problemi..."

Her maçta rotasyon yaptıklarını ve yarın da bunu uygulayacaklarını aktaran Jesus, "Takımı daha önceki UEFA Avrupa Ligi maçlarında nasıl yönettiysek, yine öyle yönetmeye çalışacağız. Her maçta rotasyon yaptık yarın da yapmaya çalışacağız. Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Bir önceki maçtaki yorgunluğun yarına yansımaması için de bunu uygulayacağız. Kalecileri bizimle oynadıkları maçta sakatlanmıştı, dönebilecek mi bilmiyorum ama her şekilde Dinamo Kiev 11 kişi çıkacak. Bu benim değil, arkadaşım Lucescu'nun problemi." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, "İlk maçın üzerinden çok süre geçti. Fenerbahçe takımı şu an çok daha güçlü ve iyi durumda. O zamankiyle kıyaslanamaz. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Grubu 1. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galibiyet bile yetmeyecek, belki goller belirleyici olacak. Rennes eminim yarınki maçı kazanacaktır. Kaç golle kazanır bilmiyorum ama kazanacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.