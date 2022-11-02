Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu açıklaması! "Bu onun problemi..."

Rennes'in kendilerinden daha avantajlı bir durumda olduğunu ifade eden Jesus, "Grubu son maçı oynayarak tamamlayacağız. Grupta harika bir performans sergiledik ama sıralama belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birincilik ihtimali var. Atılan goller belirleyici olabilir. Teorik olarak daha avantajlı olan Rennes, çünkü evlerinde oynayacaklar ama biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp, diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in yarınki maçta oynama ihtimali bulunduğunu aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Yarın maçtaki duruma göre bakabiliriz. Maçın ve rakibin skoruna bakarak belli kararlar verebiliriz. Daha fazla gol atan grubu 1. bitirebilir. Süreye, zamana ve sonuca bakıp karar vereceğiz. Her zaman olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Kim daha çok gol atarsa birincilik koltuğunda o oturacak. Grubu 1. bitiren takım direkt son 16 turuna katılacak. Bir tur eksik oynamakla beraber Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeyecek. İkinci bitiren daha zor takımlarla eşleşecek. Bunu engellersek bizim için daha iyi olur."