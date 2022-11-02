Son dakika Beşiktaş haberleri: İngiltere’den Dele Alli için olay yaratan iddia!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, eski günlerini aratan bir performans sergiledi. İngiliz oyuncu Beşiktaş'ta henüz beklenen katkıyı sağlayamadı. İngiltere'den Daily Mail, İngiliz futbolcu için flaş bir iddiada bulundu.

Daily Mail, Dele Alli ile ilgili bir makale yayınladı. Daily Mail'de yer alan haberde Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza atmasının ardından Dele Alli'nin geleceğina dair önemli ifadeler kullandı.

Daily Mail'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı;

"Dele Alli'nin kariyeri, Beşiktaş Teknik Direktörü tarafından 'beklentilerin altında' performans gösterdiği için bir kez daha gerilemeye girdi. Alli, Spurs'teki yedi yıllık macerasının ardından geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Everton'a, bu sezon başında ise Beşiktaş'a transfer oldu. Lampard'ı etkileyemeyen Dele Alli, Beşiktaş'a kiralandı. Bu hamle 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden canlandırmayı amaçlıyordu, ancak bu umutlar Şenol Güneş'in son açıklamalarından sonra azalıyor gibi görünüyor. Galatasaray maçı öncesi konuşan Şenol Güneş, "Henüz Dele Alli'ye performans olarak ulaşamadım." dedi. Güneş, "Dele Alli'yi oyuncu olarak tartışmayalım ama verimlilik açısından beklentilerin altında." ifadelerini kullandı."

"GÜNEŞ'İN ACIMASIZ YAKLAŞIMI İTİBARINI GÖSTERİYOR"

"Güneş, daha geçen hafta Beşiktaş'a teknik direktör olarak atandı, ancak Alli'nin performanslarına acımasız yaklaşımı, Türkiye'de zaten geliştirdiği itibarı gösteriyor. İngiliz futbolcu Ümraniyespor ile oynadığı ilk maçında hayal kırıklığı yaratan ilk 45 dakikanın ardından devre arasında oyundan alındı. Ağustos ayında 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli, sadece yedi kez forma giydiği için beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de Ankaragücü'ne karşı oynadığı ikinci maçında attığı golün ardından bu hamle kariyerine yeniden başlayacak gibi görünüyordu. Ancak o zamandan beri takip eden altı Süper Lig maçında golle tanışamadı."

"ÜZÜCÜ BİR DÜŞÜŞ"

"Alli, Tottenham'da gözden düştükten sonra Ocak ayında Everton'a transfer oldu ancak ilk 11'e girmek için mücadele etti ve yedi ay sonra ödünç verildi. Tottenham'da sahneye çıktığında ve ülkesi için 37 maçta forma giydiğinde ülkenin en sıcak yeteneklerinden biri olan oyuncu için üzücü bir düşüş. En iyi sezonu, 2016-17'de Spurs'ün ligi ikinci olarak bitirdiği ve 18 gol attığı sezondu. Ancak sonrasın yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle Dele Alli eski günlerine ulaşamadı."