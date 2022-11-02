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Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş geldi, Weghorst rahatladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş geldi, Weghorst rahatladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten önce son 7 maçta sadece 2 gol atabilen Weghorst’un, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılma hayali yeşerdi.

Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta 2 gol kaydedip kendine geldi.

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosunda yer alan ancak son 7 lig maçında sadece 2 kez ağları sarstığı için son kadroda olamayacağı konusunda tedirginlik yaşayan Weghorst, bu karamsarlığı da kafasından attı.

30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor yenilgisi sonrasında eski hocası Valerien İsmael'i eleştirip, "Çok tahmin edilebilir bir futbol oynuyoruz. Tempomuz çok düşük" eleştirisi yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun, 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçından sonra ise takım arkadaşlarına, "Yeni sistemle daha da etkiliyim" dediği öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş geldi, Weghorst rahatladı!
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