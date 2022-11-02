Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’ten beklenen hamle! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş ile ikinci dönemine 5-2'lik Ümraniyespor galibiyeti ile başlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk olarak takımın kırılganlığını ve mental yorgunluğunu üzerlerinden atmak için büyük çaba sarf etti. Oyuncuları ile çok az idman yapabilen Güneş, her futbolcuyla ya idman içinde ya da saha dışında bire bir görüşmelerde bulundu.

Cenk Tosun, Gedson, Weghorst gibi isimleri küçük dokunuşlarla kendine getiren Güneş; Rosier, Muleka ve Masuaku'yla da yakın temasta. Deneyimli teknik adamın derbi öncesi odaklandığı ana konu ise takım savunması. Orta saha ve savunma dörtlüsünün performansını yükseltmek isteyen Güneş, oyuncuların bu haftaya kadar alıştığı ezberleri değiştirmeyi planlıyor. Öncelikle beklerin performansını yükseltmenin takımı yukarı çekeceğini düşünen 70 yaşındaki hoca; alan savunması, topla çıkış, savunmaya dönüşler ve duran toplar gibi konular üzerine yoğun mesai harcıyor.

DERBİYE BAKIŞ

Galatasaray bu sezon skor olarak 4 kez geriye düştü. 2'sinden galip çıkıp 6 puan kazanırken, ikisini yenik tamamladı. Beşiktaş ise bu alanda 1 galibiyet-1 beraberlikle 4 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Gol çeşitliliği bakımından her iki takım da tek hanede kaldı. Galatasaray'ın 14 golünü 8 isim atarken, Beşiktaş 25 golünü 9 ismin ayağından buldu.

KARTAL'IN KAFASI ÇALIŞIYOR!

Beşiktaş, attığı 5 kafa golüyle ligin en iyi ikinci takımı olarak öne çıkıyor. Galatasaray bu değerde sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Kartal'da Muleka 3, Weghort da 2 gol attı.

KULÜBE KATKILARI ZAYIF

Yedek kulübesinden skor üretme konusunda iki ekip de istediği katkıları alamadı. Beşiktaş 4 kez (1 gol-3 asist) tabelayı değiştirirken, Galatasaray'da bu rakam 5 (4 gol-1 asist) oldu

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA ATIYOR

Ligin en çok gol atan ikinci takımı (25) olan Beşiktaş; 17'sini ilk devrede ağlara yolladı. 31-45 arasında ise 7 gol atmayı başardı. Galatasaray bulduğu 14 golün 5'ini son 15 dakikada filelere gönderdi.