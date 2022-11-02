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Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:48 Son Güncelleme: 2.11.2022 17:05

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1’er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1'er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA
20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

CUMARTESİ
14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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