Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 3 formaya 7 aday! Okan Buruk’tan Mata ve Gomis kararı...

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı. İlk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 bankosunu belirledi. Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette İcardi'nin görev alması kesinleşti.

MATA VE GOMİS JOKER

Kalan 3 formaya ise 7 aday var. Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak. +3 yerli kuralı sayesinde hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek. Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.

TÜZÜK İÇİN GERİ SAYIM

G.Saray yönetimini derbi öncesi önemli bir sınav bekliyor. Kulübün tüzük kongresi cumartesi sabahı gerçekleşecek. İdari ibrasızlığı ortadan kaldıran, yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indiren maddelerin yer aldığı tüzük tadil tasarısı, üyelerin onayına sunulacak.