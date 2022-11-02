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Giriş Tarihi: 2.11.2022 22:05 Son Güncelleme: 2.11.2022 22:06

Son dakika haberi: Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı! Yıldız futbolcu tarihe geçti...

Son dakika haberi: Luka Modric, Burak Yılmaz’ın rekorunu kırdı! Yıldız futbolcu tarihe geçti...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Celtic'i konuk eden Real Madrid, Luka Modric'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Yıldız futbolcu bu golle beraber Burak Yılmaz'ın rekorunu kırarken, Devler Ligi'i tarihine geçmeyi başardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Celtic ile karşılaştı.

Bol gollü maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, perdeyi aralayan isim oldu.

Penaltı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren Luka Modric, yeni bir rekora imza attı.

37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

En yaşlı penaltıcı rekorunu kıran Modric ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı 4. oyuncu olmayı başardı.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı.

Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.

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Son dakika haberi: Luka Modric, Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı! Yıldız futbolcu tarihe geçti...
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