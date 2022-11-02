Son dakika haberi: Luka Modric, Burak Yılmaz’ın rekorunu kırdı! Yıldız futbolcu tarihe geçti...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Celtic ile karşılaştı.
Bol gollü maçta ilk golü penaltıdan bulan Luka Modric, perdeyi aralayan isim oldu.
37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan Hırvat oyuncu; Şampiyonlar Ligi'nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi.
En yaşlı penaltıcı rekorunu kıran Modric ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı 4. oyuncu olmayı başardı.
BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI
Luka Modric attığı penaltıyla daha önce Burak Yılmaz'a ait olan rekoru kırdı.
Burak Yılmaz, 36 yaş 244 günlükken Chelsea'ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.