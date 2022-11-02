İSPANYOL BASININDAN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Messi'nin transferi için ciddi ve ısrarcı olan yönetim, listesine Manchester City'nin Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı da aldı. İspanyol Sport''un bir haberine göre, Barcelona'nın yaz transfer döneminde önceliği iki yıldız futbolcuya vereceği bu oyuncuların Lionel Messi ile beraber Bernardo Silva olduğu ifade edildi.