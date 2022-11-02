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Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:10 Son Güncelleme: 2.11.2022 16:33

Son dakika haberler: Barcelona'dan çok konuşulacak hamle! Messi'den sonra o yıldız isim de listede...

Son dakika haberler: Barcelona’dan çok konuşulacak hamle! Messi’den sonra o yıldız isim de listede...

Son dakika haberleri: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Barcelona geçtiğimiz sezon da aynı kaderi yaşamış ve Galatasaray ile eşleşmişti. Messi'nin gidişinden sonra Lewandowski'yi de kadrosuna katan Katalan ekibi eski günlerinden uzak. Yönetim, yıldız iki isim için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Inter ve Plzen ile eşleşen Barcelona, 6 maçın ardından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grubu 7 puanla 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ SENE ÜST ÜSTE GRUPLARDAN ÇIKAMADI

Bu sezon 6 maç sonunda 12 gol atıp 12 gol yiyen Barcelona, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlamış ve son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olmuştu. Katalan ekibinin teknik direktörü olan Xavi bu kaderi ikinci kez yaşamış oldu.

LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR

Messi'nin takımdan gidişi sonrası eski günlerinden uzak kalan Barcelona, kadrosunu bu sezon Lewandowski gibi yıldız bir golcü ile güçlendirdi. Takımın en golcü ismi olan Polonyalı yıldız gol yollarındaki en önemli koz durumunda. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona ligde Real Madrid'in sadece 1 puan gerisinde.

Kulüp Başkanı Joan Laporta, yeni sezon için takımının kadrosunu güçlendirmek ve eski gücüne kavuşmak istiyor. Transfer için kolları sıvayan yönetim Messi'yi yine gündemine almış ve eski yıldızlarını tekrar kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

İSPANYOL BASININDAN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Messi'nin transferi için ciddi ve ısrarcı olan yönetim, listesine Manchester City'nin Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı da aldı. İspanyol Sport''un bir haberine göre, Barcelona'nın yaz transfer döneminde önceliği iki yıldız futbolcuya vereceği bu oyuncuların Lionel Messi ile beraber Bernardo Silva olduğu ifade edildi.

YILDIZ OYUNCULARLA YOLLAR AYRILACAK

İki yıldız ismin transfer için planlar yapan yönetim, takımın bütçesindeki yüksek maaşlı futbolcular olan Busquets, Jordi Alba ve Pique ile yolların ayrılabileceği ihtimali de bulunuyor.

Messi için geçtiğimiz günlerde MLS'e gitme ihtimali olduğu iddiaları gündeme gelmişti. David Beckham'ın sahipleri arasında olduğu Inter Miami'nin Messi için kolları sıvadığı ve menajerlerin görüşme yaptığı iddia edilmişti.

PSG formasıyla 17 maçta forma giyen Lionel Messi 12 gol ve 13 asist kaydetti. Katalan ekibinin transfer hedefindeki bir diğer yıldız olan Bernardo Silva ise 18 maçta forma giydi 2 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

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Son dakika haberler: Barcelona'dan çok konuşulacak hamle! Messi'den sonra o yıldız isim de listede...
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