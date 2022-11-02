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Giriş Tarihi: 2.11.2022 08:47

Son dakika Trabzonspor haberi: Hasret bitti! Edin Visca döndü

Son dakika Trabzonspor haberi: Hasret bitti! Edin Visca döndü

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı.

Ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı. Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmasında takımla birlikte idman yaparken, taktik bölümde ise ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası arasından sonra eski formuna yakalaması ve formasına kavuşması bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Hasret bitti! Edin Visca döndü
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