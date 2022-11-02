Süper Lig'in ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı.
Ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık2.5 aylık aradan sonra ilkkez antrenmanda topla çalıştı. Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmasında takımla birlikte idman yaparken, taktik bölümde ise ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupasıarasından sonra eski formuna yakalaması ve formasına kavuşması bekleniyor.