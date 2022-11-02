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Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:29

Teknik direktör Ümit Karan, GMG Kastamonuspor ile ilk antrenmanına çıktı

AA
Teknik direktör Ümit Karan, GMG Kastamonuspor ile ilk antrenmanına çıktı

GMG Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar ile yolların ayrılmasının ardından göreve Galatasaray’ın eski futbolcusu olan Ümit Karan getirildi. Kastamonu’ya gelerek takımın başında ilk antrenmanına çıkan Karan, "Çok çalışmamız lazım. Takım çok geç toplandı, oyuncular çok geç katıldı kadroya. Bunları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Geriye dönüp baktığınızda bir şey kazanamıyorsunuz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da teknik direktörlüğe getirilen Ümit Karan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Karan, İsmail Dikmenli Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun geçen yıl sel felaketi nedeniyle kötü bir süreç yaşadığını anlatan Karan, "Ağır bir afet geçirildi, şehir olarak ayağa kalkmaya çalışılıyor. Futbol takımı ayağa kalkmaya çalışıyor. Yere düşmeden ayağa kalkmayı öğrenemezsin. Bundan sonra daha da dibe vuramayacağımıza göre, hep beraber bir şekilde bu şehri yukarılara taşımamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Karan, şunları kaydetti:

"Devre arasında iyi transferler yapmamız gerekiyor. 5-6 nokta transfer yapmamız gerekiyor. Üstlere doğru tırmanmamız gereken bir süreç bizi bekliyor ama bu süreç kolay olmayacak. Çok çalışmamız lazım. Takım çok geç toplandı, oyuncular kadroya çok geç katıldı. Bunları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Futbolda hiçbir zaman dün yok, bugün var, yarın var. Bu kadroda daha önce Süper Lig'de oynayan oyuncularımız var. Toplanmak lazım, çalışmak lazım, disiplinli olmak lazım."

Karan, oyunculara inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Ümit Karan sahaya girip top oynamayacak, öyle bir hayal kimse kurmasın. Bizim oyunculara ne verebileceğimiz önemli. Her şey inanmakla başlıyor. Bizim de oyunculara inancımız tam. Kadro zenginliğimiz yok ama mutlaka altyapıdan takviye oyuncu arayışına gireceğiz. Burada iyi işler becerebileceğimi düşünüyorum. Aslında her şey müsait. Kastamonu bana göre üst liglere layık bir takım." ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör Ümit Karan, GMG Kastamonuspor ile ilk antrenmanına çıktı
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