Abdullah Avcı'dan maç sonu önemli açıklamalar! "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

Avcı, bordo-mavili takımda teknik adam olarak 100 maç barajını aşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Trabzonspor ailesine, taraftarına, kulüp başkanına, çalışanlara, bütün personele, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Hep beraber harika duygular yaşıyoruz. İkinci sene doluyor, üç sezon dolu dolu geçiyor. Bunun içinde 3 kupa, saygı, sevgi var. Organizasyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. Şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her yerde bu desteği bana gösterdiler. Onlardan bir ricam daha var. Onlarla çok güzel hikayeler yazıyoruz. Bizi bırakmasınlar. Pazar gününden itibaren onları full şekilde bekliyorum. Geçen sene beraber yaptıysak, ikinci şampiyonluk yoluna çıkarken onlara ihtiyacımız var."