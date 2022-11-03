Barış ve kardeşliğin en güzel örneği

Türk futbolunun geçmişine ışık tutacakdün Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan sergiye spor dünyası büyük ilgi gösterdi. Türk futbolunu daha ileriye taşımak ve futbola ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen serginin açılışında konuşan Erdoğan açıklamalarında "Dostluk" vurgusu yaptı.diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:"1 kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğu bir yaklaşım. Sergimiz 'futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur.Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti, kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek sporseverlere mahsus bir davranıştır. Bizim için esas olan seyircilerin sergiledikleri dostluk görüntüleridir.""Kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan kale direği diker gibi direkler oluşturduğumuz, kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o topları unutmak mümkün değil.Futbol kardeşliktir' mesajını tüm gönüllere vermek için daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor.Seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyum yaptık. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz1957-58 sezonunda Trabzon İdmanocağı ile Ankara Havagücü'ne ortadan ikiye bölünerek verilen şampiyonluk kupasının hikâyesini, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle anlattı:"İki takım tüm maçlarını kazanarak finali Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadı. Maç berabere bitti. Ama puanlar ve averajlar da eşitti. Ne yapılacağı konusunda uzun tartışmalar yaşandı.Sonunda da kupanın ortadan ikiye bölünerek pay edilmesine karar verildi. Stadın yanındaki Sanat Okulu'nda kupa ikiye bölündü ve iki şampiyon ilan edildi."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serginin ardından Kulüpler Birliği heyetini kabul etti. Altyapı ve imkânlar bakımındanbelirten Erdoğan, sporun özünde var olan rekabet ve kazanma arzusunun,vurguladı.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele hele futbolda fanatizme ve holiganlığa kesinlikle tahammülümüz yoktur.güncel tartışmaların futbolu zehirlemesine izin vermeyeceğine inanıyorum. Sergimiz vesilesiyle oluşan birlikteliği bu inancımın, bu beklentimizin bir tezahürü olarak görüyorum."Külliye'deki açılış spor dünyasını bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yöneticileri, kulüp başkanları, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik adamlar ve futbolcular da bu heyecanı yerinde yaşadı.Başkent'teki açılışa Süper Lig başkanlarının tamamına yakını katıldı. İstanbul'da toplanan başkanlar, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Ankara'ya uçtu. Açılışın ardından da birlikte döndüler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da uçaktaydı.