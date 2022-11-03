Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bizim için esas olan seyircilerin dostluk görüntüleridir

O GÜNLERDEN ŞİMDİ BU NOKTAYA GELDİK



"Kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan kale direği diker gibi direkler oluşturduğumuz, kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o topları unutmak mümkün değil. O günlerden buralara geldik. Futbol endüstrisi büyüdükçe başka öncelikleri aldığının farkındayız. 'Futbol kardeşliktir' mesajını tüm gönüllere vermek için daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor. Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmesin diye altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyum yaptık. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi'ni de önemli bir hizmet olarak görüyorum."



