Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bizim için esas olan seyircilerin dostluk görüntüleridir

Türk futbolunun geçmişine ışık tutacak "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" dün Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlanan sergiye spor dünyası büyük ilgi gösterdi. Türk futbolunu daha ileriye taşımak ve futbola ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen serginin açılışında konuşan Erdoğan açıklamalarında "Dostluk" vurgusu yaptı. "Bu sergi, kulüplerimizden, futbolcularımızdan, arşivlerden toplanan eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıktı. Bu eser ve belgelerin zenginliği, futbolumuzdaki derinliğe de işaret ediyor" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN DEĞER FUTBOL
"1 kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğu bir yaklaşım. Sergimiz 'futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. İnsanları tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek çok az şey vardır. Sahadaki yüksek nabızlı rekabeti, kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek sporseverlere mahsus bir davranıştır. Bizim için esas olan seyircilerin sergiledikleri dostluk görüntüleridir."
Gençliğinde futbol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de sergide özel bir bölüm ayrıldı. Erdoğan, buradaki fotoğrafları dikkatle inceledi.
O GÜNLERDEN ŞİMDİ BU NOKTAYA GELDİK
"Kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan kale direği diker gibi direkler oluşturduğumuz, kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o topları unutmak mümkün değil. O günlerden buralara geldik. Futbol endüstrisi büyüdükçe başka öncelikleri aldığının farkındayız. 'Futbol kardeşliktir' mesajını tüm gönüllere vermek için daha çok emek vermemiz gerektiğine olan inancımız güçleniyor. Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmesin diye altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Seyirci kapasiteleri 10 binle 70 bin arasında değişen 36 stadyum yaptık. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi'ni de önemli bir hizmet olarak görüyorum."
İŞTE İKİYE BÖLÜNEN KUPANIN HİKÂYESİ
1957-58 sezonunda Trabzon İdmanocağı ile Ankara Havagücü'ne ortadan ikiye bölünerek verilen şampiyonluk kupasının hikâyesini, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle anlattı:
"İki takım tüm maçlarını kazanarak finali Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadı. Maç berabere bitti. Ama puanlar ve averajlar da eşitti. Ne yapılacağı konusunda uzun tartışmalar yaşandı. İdmanocağı maçın tekrar oynanmasını istedi. Havagücü ise tarafsız saha talep etti ve bir türlü anlaşamadılar. Sonunda da kupanın ortadan ikiye bölünerek pay edilmesine karar verildi. Stadın yanındaki Sanat Okulu'nda kupa ikiye bölündü ve iki şampiyon ilan edildi."
FUTBOLA HUSUMET GİRMESİN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serginin ardından Kulüpler Birliği heyetini kabul etti. Altyapı ve imkânlar bakımından Türk futbolunun artık dünyada kendinden başarılarıyla söz ettirecek güçlü bir kapasiteye ulaştığını belirten Erdoğan, sporun özünde var olan rekabet ve kazanma arzusunun, kulüplerin milli hedefler doğrultusunda bir arada çalışmasına asla mani olmadığını vurguladı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hele hele futbolda fanatizme ve holiganlığa kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kulüpler Birliğimizin, futbola husumetin girmesine müsaade etmeyeceğine, güncel tartışmaların futbolu zehirlemesine izin vermeyeceğine inanıyorum. Sergimiz vesilesiyle oluşan birlikteliği bu inancımın, bu beklentimizin bir tezahürü olarak görüyorum."
ANKARA'YA KOÇ'UN UÇAĞI İLE GİTTİLER
Başkent'teki açılışa Süper Lig başkanlarının tamamına yakını katıldı. İstanbul'da toplanan başkanlar, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Ankara'ya uçtu. Açılışın ardından da birlikte döndüler. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da uçaktaydı.