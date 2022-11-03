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Giriş Tarihi: 4.11.2022 01:35 Son Güncelleme: 4.11.2022 01:38

Jorge Jesus: "Fenerbahçe'yi Avrupa'da tekrar duyurduk"

Jorge Jesus: Fenerbahçe’yi Avrupa’da tekrar duyurduk

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'yi Avrupa'da tekrar duyurmak adına önemli bir şey başardık. Takım yorgunluk limitinde, bu yüzden play-off oynamayacak olmamız güzel. Bir turu oynamadan geçecek olmamız önemli."

"Bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takımımız yok ama bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi de bir kura şansımız olursa, bir tur daha atlayabiliriz. Şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi takımlar kaldı. En iyi takımlarla oynayacağız. İşler biraz daha zor olacak."

"Türk takımlarının aldığı puanlarla, Türkiye'nin sıralaması iyileşti. Bu akşam da bütün Türk takımları alabildiği kadar puan aldı."

"ARDA ÇOK YETENEKLİ"

"Arda henüz 17 yaşında ve çok yetenekli. Ama fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor, gelişecek zamanı da var. Henüz olmadığı şeyleri ondan beklememeliyiz. Zamanla çok gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak."

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Jorge Jesus: "Fenerbahçe'yi Avrupa'da tekrar duyurduk"
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