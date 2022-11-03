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Giriş Tarihi: 3.11.2022 18:12

PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi

AA
PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur’a 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adnan'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladı.

Disiplin kurulu Süper Lig'den Adana Demirspor'a 251 bin lira, Fenerbahçe'ye 195 bin lira, Yukatel Kayserispor'a 112 bin lira, Galatasaray'a 100 bin lira ve Arabam.com Konyaspor'a 56 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke etti.

PFDK, Konyaspor antrenörü Çağatay Turan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Spor Toto 1. Lig'den ise Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira, Çaykr Rizespor yardımcı antrenörü Mustafa Sarp'a 2 resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası uygularken, Sakaryaspor'a 56 bin lira, Altay'a 28 bin lira, Pendikspor'a da 20 bin lira para cezası kesti.

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PFDK, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a 2 maç ceza verdi
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