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Giriş Tarihi: 3.11.2022 20:24

Sivasspor, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk oluyor! (CANLI)

Sivasspor, Konferans Ligi’nde Slavia Prag’a konuk oluyor! CANLI

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

CANLI | SLAVIA PRAG - SİVASSPOR

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.

Temsilcimiz, Slavia Prag'dan puan veya puanlar alarak gruptan lider çıkıp son 16'ya kalmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Angielski.

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor.

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Sivasspor, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk oluyor! (CANLI)
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