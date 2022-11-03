Sivasspor, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk oluyor! (CANLI)

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.
CANLI | SLAVIA PRAG - SİVASSPOR
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.
Temsilcimiz, Slavia Prag'dan puan veya puanlar alarak gruptan lider çıkıp son 16'ya kalmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Angielski.
Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor.