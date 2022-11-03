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Giriş Tarihi: 3.11.2022 09:19

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'in derbideki gizli silahı ortaya çıktı! Muhtemel 11...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in derbideki gizli silahı ortaya çıktı! Muhtemel 11...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş, Ümraniyespor’a karşı sahaya sürdüğü ilk 11’den tek değişiklik yaparak derbiye çıkmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın kritik maçtaki gizli silahı da ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Galatasaray derbisini de kazanarak ikide iki yapmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu sınav için 11'ini de büyük ölçüde belirledi.

Ümraniyespor'a karşı sahaya sürdüğü 11'in 10'unu Galatasaray maçında da oynatmayı planlayan Güneş, sadece Dele Alli'nin yerine kimi oynatacağı konusunda net kararını veremedi. Ümraniye mücadelesinde ikinci yarı giren ve performansıyla sınıfı geçen Nathan Redmond bu mevki için ilk aday. 1 de asist yapan İngiliz futbolcunun dışında Kevin N'Koudou da formanın diğer talibi... Güneş'in derbide de 4-3-3 ile sahaya çıkması bekleniyor.

İŞTE DERBİ 11'İ

Mert
Rosier
Talha
Saiss
Masuaku
Salih
Josef
Gedson
(Redmond - N'Koudou)
Weghorst
Cenk

GÜNEŞ'İN GİZLİ SILAHI MULEKA

Galatasaray derbisinde Muleka, Beşiktaş'ın gizli silahı olacak. Teknik direktör Güneş, derbide yedek soyundurmayı planladığı Demokratik Kongolu golcüyü hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.

Maçın ikinci devresinde gidişata göre Muleka'yı erkenden oyuna almayı düşünen 70 yaşındaki teknik adamın, oyuncusuna da bu maçta 11 olmasa da takım için ne kadar önemli bir rolü olacağını hatırlattı. Muleka da kendisini derbiye motive ederken, hocasından gelecek şansları iyi değerlendirmek istiyor.

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