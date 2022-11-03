Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler’i konuştu, Fenerbahçe’de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...

Son dakika haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça formda ilerleyen Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.
Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile aynı puanda olan Fenerbahçe, grubun son maçını da kazanarak lider tamamlamayı hedefliyor.
Bu sezon Jorge Jesus'un kısıtlı süreler verdiği genç yıldız Arda Güler, Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başladı.
Yetenekli oyuncu sahada farkını ortaya koyarken ilk yarıyı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçeli taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, Dinamo Kiev'e konuk olduğu karşılaşmada bir ilki yaşadı.
Genç oyuncu Dinamo Kiev deplasmanıda kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de sahaya çıktı ve mücadelenin 23. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.
Bu golle Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma ünvanını elde etti.
Fenerbahçe'nin ikinci golünde asist yapan Arda Güler, Dortmundlu Jude Bellingham'ı geride bırakarak, Avrupa kupaları grup aşamasında hem gol hem de asist yapan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.
O ANLAR GECEYE DAMGA VURDU
Arda Güler, Dinamo Kiev ağlarına gönderdiği golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Genç oyuncu, gol sevincinde formasını kaldırarak altındaki tişörtü gösterdi.
Arda Güler'in kameralara gösterdiği tişörtünde ise "Annecim seni çok seviyorum" ifadeleri yer aldı. Bu anlar futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabının sık sık Arda Güler'i paylaşması dikkat çekti.