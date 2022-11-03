Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
İddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, gözünü bir yandan da devre arasına çevirdi.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayı için planlamalarına da başladı.
Bununla birlikte Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen isimlerle ilgili de sürpriz haberler gelmeye başladı.
Sarı kırmızılıların Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı.
Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak.
Championship'e düşen Norwich City'den kiralanan Rashica için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.
Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi.
Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti.
Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor.
Ancak Norwich, Premier Lig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak.
Yetenekli oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig maçında 1 asistle oynadı.