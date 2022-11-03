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Giriş Tarihi: 3.11.2022 08:47 Son Güncelleme: 3.11.2022 08:49

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'a şok yanıt! "Satılık değil"

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’a şok yanıt! Satılık değil

Son dakika Galatasaray tansfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer döneminde çok önemli transfer yapan sarı kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun bonservisi almak için düğmeye bastı. Ancak oyuncunun kulübünden Galatasaray'a şok bit yanıt geldi. İşte o yanıt ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

İddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, gözünü bir yandan da devre arasına çevirdi.

Cimbom, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Lucas Torreira gibi uluslararası isimleri kadrosuna katmıştı.

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayı için planlamalarına da başladı.

Bununla birlikte Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen isimlerle ilgili de sürpriz haberler gelmeye başladı.

Sarı kırmızılıların Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı.

Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak.

Championship'e düşen Norwich City'den kiralanan Rashica için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi.

Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti.

Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor.

Ancak Norwich, Premier Lig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak.

Yetenekli oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig maçında 1 asistle oynadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'a şok yanıt! "Satılık değil"
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