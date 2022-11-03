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Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:33 Son Güncelleme: 3.11.2022 07:19

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Taraftarlar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya büyük şok! Taraftarlar...

Son dakika haberi: Manchester United kariyeri sarsıntıda olan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Geleceği belirsizliği koruyan dünya yıldızına bir şok daha geldi. Ronaldo, 3 bin takipçisini yitirdi. İşte tüm detaylar...

Manchester United kariyeri belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Manchester United kariyerini sonlandırmaya hazırlanan Ronaldo için ortaya yeni iddialar atılıyor.

RONALDO'NUN YERİNE OSIMHEN

Manchester Evening yazarı Tyrone Marshall, "Önümüzdeki yaz ileriye dönük bir harcama planı olacağını düşünüyorum. Victor Osimhen kesinlikle izlenecek bir oyuncu ama imzası için rekabet olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler yaşanmaya devam ederken Ronaldo'ya bir şok da sosyal medyasından geldi.

Geçtiğimiz gün dört saat boyunca çöken Instagram yeniden açıldığında, milyonlarca hesaba erişimin engellendiği ve telefon onaylı olmayan hesapları silindiği ortaya çıktı.

Bu işlemden etkilenen isimlerden biri de Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ydı.

Ronaldo bir anda 3 milyon takipçi kaybetti ve takipçi sayısı 493 milyon kişi düştü. Ancak yıldız futbolcu halen Instagram'ın en çok takip edilen ismi olma özelliği taşıyor.

Instagram daha önceki kesintilerde olduğu gibi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirterek kullanıcılardan özür diledi.

Ronaldo'nun sosyal medyada paylaşım başına yaklaşık 1.5 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.

Sürekli Ronaldo ile futbolculuğu kıyaslanan ve 'Hangisi daha iyi?' tartışmalarının yapıldığı Messi'nin ise Instagram'da 370 milyon takipçisi bulunuyor.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Taraftarlar...
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