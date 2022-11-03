Son dakika haberi: Dünya Kupası öncesi Messi için şok tehdit: Öldürürüz!

Ultras yaptığı açıklamada "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes ona dikkatli davransın. 37 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullandı.