Son dakika haberi: Dünya Kupası öncesi Messi için şok tehdit: Öldürürüz!

Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi büyülemiş durumda...
Messi, PSG'nin Fransa Ligue 1'de Troyes'u sahasında 4-3 yendiği maçta 1 gol attı, 1 de gol pası verdi. PSG son olarak Devler Ligi'nde Juventus'u 2-1 mağlup ederek tur attı.
Katar'daki organizasyonun, Milli formayla son turnuvası olabileceğini belirten Messi, Paris deviyle çıktığı 18 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sallarken, 13 de asist yaptı.
Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor.
GALTIER'DEN SÜRPRİZ İSTEK
Fransız basınında çıkan habere göre; Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan önceki son Paris Saint-Germain maçında oynamamak için Christophe Galtier'den izin istedi.
Eğer Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıkarsa Messi'nin 1000. resmi maçına denk gelecek. Bu durum Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğuna çok inandığı şeklinde yorumlandı.
"MESSI'YI SAKATLAYANIN HAYATI TEHLİKEDE"
Öte yandan Arjantin taraftar grubu Ultras'tan ise rakiplere Messi tehdidi geldi.
Ultras yaptığı açıklamada "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes ona dikkatli davransın. 37 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullandı.
PSG YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK
Bu arada Paris Saint-Germain yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için harekete geçti.
L'Equipe'nin haberine göre; kulübün sportif direktörü Luis Campos, Arjantinli yıldıza bu hafta yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Campos'un amacının Dünya Kupası başlamadan önce Messi ile yeni kontrat yapmak olduğu kaydedildi.
35 yaşındaki futbolcunun da PSG'den gelen bu yeni sözleşme teklifini değerlendirdiği aktarıldı.
INTER MIAMI DE MESSI'Yİ İSTİYOR
Messi'nin takımda kalmak adına en büyük şartının ise yüksek maaş olduğunun altı çizildi.
İngiliz basını, kısa bir süre önce David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. (Skorer)