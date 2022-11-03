Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor! Dinamo Kiev maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 3.11.2022 21:45 Son Güncelleme: 3.11.2022 21:57

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor! Dinamo Kiev maçının 11'leri belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde liderlik için sahaya çıkıyor! Dinamo Kiev maçının 11’leri belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında liderlik için Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Arao, Arda, Lincoln Henrique, Valencia, Batshuayi

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin.

FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor! Dinamo Kiev maçının 11'leri belli oldu
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