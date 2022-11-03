Son dakika haberleri: Valbuena'dan Tudor'a olay sözler! "Bu bir suistimaldir"

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen şimdilerde ise Yunanistan ekini Olimpiakos'da futbol hayatını sürdüren Mathieu Valbuena'dan Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'a eleştiri geldi.
2006-2014 yılları arasında 8 yıl Marsilya'da forma giyen Mathieu Valbuena, dramatik vedanın ardından teknik direktör Igor Tudor'a yüklendi.
Şu sıralar futbol kariyerini Yunanistan temsilcisi Olympiakos'ta sürdüren 38 yaşında futbolcu, "Oyuncuların Frankfurt maçının sonucundan haberdar edilmemesi, profesyonel bir suistimaldir. Mesela yılın maçına çıkmışsınız, ama Dimitri Payet yok! Bunlar inanılmaz kararlar!" ifadelerini kullandı.