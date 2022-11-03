Chelsea'nin dünyaca ünlü oyuncusu N'Golo Kante, Beşiktaşlıları mest eden bir açıklamada bulundu. Fransız yıldız, ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin"Fenerbahçe'ye gel" çağrısına "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını verdi.

Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

N'Golo Kante daha önce Türkiye'ye gelmiş ve yakın arkadaşı olan Fode Koita'nın kulübü Kasımpaşa'yı ziyaret etmişti. Chelsea bu sezon sadece 2 maçta forma giyebilen 31 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.

CHELSEA'YE 35 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Suresnes'ten 2010 yılında Boulogne'a transfer olarak profesyonel olan Kante, 2013'te ise Caen'in yolunu tutmuştu. 2 yıl sonra 9 milyon Euro'ya Caen'in yolunu tutan Fransız orta saha, 1 yıl sonra ise tam 35.8 milyon Euro bedelle Chelsea'ye imza atmıştı.