Valentin Rosier: Beşiktaş taraftarı da ben de deliyiz

"AMACIMIZ AVRUPA DEĞİL, ŞAMPİYONLUK"

Burada amacımız Avrupa kupalarına katılmak değil, Süper Lig'i kazanmak. Taraftar sadece bunu istiyor. Her ne olursao lsun Avrupa Kupası'na katılmak yerine ligi kazanmak tabii ki daha değerli. Fransa'ya geri döner miyim bilmiyorum, düşünmedim. Almanya Ligi gerçekten sevdiğim bir lig. Zirvenin zirvesi olduğu için Premier Lig'i de tabii ki beğeniyorum ama Bundesliga ilk tercihim olurdu. Büyük stadyumlar ve büyük takımların olduğu bir lig Almanya. Orada da bir çok Fransız futbolcu var ama İstanbul'dan daha soğuk bir havası var tabii unutmamak lazım."

"FRANSA MİLLİ TAKIMI HAYALİM"

Fransa Milli Takımı için bir şansım var mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki bu benim çocukluk hayalim. Hayallerimden birisi futbolcu olmaktı, ikincisi de Fransa Milli Takımı'nda forma giymekti. Bunu düşünüyorum ama şu anda çalışarak değerimi göstermem gerekiyor. Umarım bir gün gerçek olur. Hala kanıtlayacak çok şeyim var. Fransa Ligi'nde favori takımım yok, rakip olsalar da Lyon ve Marsilya'yı severim. PSG'yi de severim ama onlar başka gezegendeler.