Valentin Rosier: Beşiktaş taraftarı da ben de deliyiz

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Valentin Rosier, Foot Mercato'ya samimi açıklamalarda bulundu.
İşte Rosier'in dikkat çeken röportajından dikkat çeken bölümler:
İlk sezonumda şampiyonluk yaşadık. Çok çılgın bir atmosferin içindeydim. Tüm takım olarak çok iyi anlaşıyorduk, hepimiz kardeş gibi olmuştuk. Bonservisin Sporting'deydi ve Şampiyonlar Ligi de olacağı için kalma arzum yükseldi. Beşiktaş bana güvenerek bende ısrarcı olunca onlarla sözleşme imzalamak istedim.
"TARAFTAR DA DELİ, BEN DE DELİYİM"
Ben şakacı ve yapabileceklerimi rahatça yapacak özgür biriyim. Taraftarlar sahada savaşan bir yapım olduğunu gördü. Beşiktaş taraftarıyla birbirimize benziyoruz, onlar da ben de deliyiz. Kulübümüz için her şeyi yapıyoruz. Bu da aramızın iyi olduğunu ve iyi anlaştığımızı gösteriyor. Aynı dili konuştuğumuz için takımda Fransızca konuşan arkadaşlarımla daha yakınım doğal olarak. Tüm takım arkadaşlarıma konuşuyorum ama Fransızca bilenlerle daha yakınım tabii ki. N'Koudou, Masuaku, Rachid, Romain Saiss'le kardeş gibiyiz. Onlarla çalışmak bir zevk. İlk sezonumda da Aboubakar ve N'Sakala vardı. Hepsi çok iyi insanlar.
"AMACIMIZ AVRUPA DEĞİL, ŞAMPİYONLUK"
Burada amacımız Avrupa kupalarına katılmak değil, Süper Lig'i kazanmak. Taraftar sadece bunu istiyor. Her ne olursao lsun Avrupa Kupası'na katılmak yerine ligi kazanmak tabii ki daha değerli. Fransa'ya geri döner miyim bilmiyorum, düşünmedim. Almanya Ligi gerçekten sevdiğim bir lig. Zirvenin zirvesi olduğu için Premier Lig'i de tabii ki beğeniyorum ama Bundesliga ilk tercihim olurdu. Büyük stadyumlar ve büyük takımların olduğu bir lig Almanya. Orada da bir çok Fransız futbolcu var ama İstanbul'dan daha soğuk bir havası var tabii unutmamak lazım."
"FRANSA MİLLİ TAKIMI HAYALİM"
Fransa Milli Takımı için bir şansım var mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki bu benim çocukluk hayalim. Hayallerimden birisi futbolcu olmaktı, ikincisi de Fransa Milli Takımı'nda forma giymekti. Bunu düşünüyorum ama şu anda çalışarak değerimi göstermem gerekiyor. Umarım bir gün gerçek olur. Hala kanıtlayacak çok şeyim var. Fransa Ligi'nde favori takımım yok, rakip olsalar da Lyon ve Marsilya'yı severim. PSG'yi de severim ama onlar başka gezegendeler.
"BEŞİKTAŞ'TA EMEKLİ OLABİLİRİM"
Burada emekli olmayı düşünür müyüm? Başka bir fırsatım da yokse neden olmasın. Buradaki yaşantım çok iyi. Kulüp harika, tıpkı taraftarımız gibi. Bunu gerçekten hiç düşünmemiştim. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama Beşiktaş her zaman kalbimde kalacak, orası kesin. Ben oynamayı çok seviyorum, arkadaşlarımla birlikteyken de mutlaka futbol oynarım ama maç izlemeyi sevmem. Çok ev insanıyımdır. Video oyunları oynamayı çok severim, sık sık oynarım. Film izlerim. Dövme yaptırmayı severim, liseden beri dövme yaptırıyorum. Başkalarından farklı olmayı seviyorum. ABD'nin gansta tarzını, her yeri dövmeli insanları, bol kıyaferler giymeyi gerçekten seviyorum. Profesyonel anlaşmamı ilk yaptığımdan ve para kazanmaya başladığımdan beri bu tarzımı devam ettiriyorum.