Arda Güler’in annesi Serap Güler’den duygulandıran paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe dün deplasmanda Dinamo Kiev'i yenerek grubunu lider tamamladı. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımın gollerini Arda Güler ve Arao kaydetti. Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı.
AVRUPA KUPALARINDA TARİHE GEÇTİ
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 3. kez ilk 11'de başlayan Arda Güler, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Dinamo Kiev ağlarını sarsan ve 1 de asist yapan Arda Güler, 17 yaş 251 gün ile Avrupa kupalarının grup aşamasında aynı maçta gol ve asist üreten en genç oyuncu oldu.
"BİR SÖZ VERMİŞTİM"
Arda Güler "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim. İlk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim." dedi.
ANNESİ SERAP GÜLER'DEN DUYGULANDIRAN YORUM
Twitter hesabından "Harder, better, faster, stronger" tweetini atan Arda Güler'e annesinden duygulandıran bir cevap geldi. Annesi Serap Güler, Arda'nın attığı tweetin altına "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen. İyi ki güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak, inanıyorum ben canımın içi." yorumunu yaptı.
ARDA GÜLER'DEN JORGE JESUS'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Teknik direktörleri Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Maçın ardından Fenerbahçe kulübü ve Michy Batshuayi resmi Twitter hesaplarından Arda Güler'in gol sevincini paylaştı. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de Pazartesi günü belli olacak.
JORGE JESUS: BÜYÜK HEDEFİMİZİN LİG OLDUĞUNU BİLEREK BEKLEYECEĞİZ"
Avrupa'da güzel bir performans sergilediklerini dile getiren Jesus, "Direk olarak son 16 turuna kaldık. Grubumuzu 1. sırada bitirerek play-off etabını maç yapmadan geçme fırsatı yakaladık. Bu iyi bir durum. Oyuncularım harikaydı. Avrupa'da güzel performans sergilediler. Grubumuzu mağlup olmadan tamamladık. Şimdi kuraları bekleyeceğiz ama büyük hedefimizin lig olduğunu bilerek bekleyeceğiz. Bugün almış olduğumuz sonuç takıma moral ve güven veriyor." diye konuştu.
JESUS: "HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK DEĞİL"
Bu sezon tek mağlubiyetlerini Dinamo Kiev'e karşı 1 kişi eksik oynadıkları ve uzatmalarda kaybettikleri maçta aldıklarını hatırlatan Jesus, "O maçın da 90 dakikası beraberlikle sonuçlanmıştı. Avrupa'da harika performans sergiledik. Bizim hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak değil, Avrupa Ligi'ni kazanmak başka takımların hedefi. Bizden fazla kapasitesi ve ekonomisi olan takımların. Biz tabiri caizse köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.