Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Weghorts bilmecesi! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:33 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:37

Beşiktaş'ta Weghorts bilmecesi! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Weghorts bilmecesi! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta dirseğinde ağrı hisseden Weghorst bugünkü antrenmanda kendini deneyecek, iyi hissetmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Süper Lig'de Beşiktaş bu hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Weghorst'un durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız Wout Weghorst dünkü antrenmanda kolunun üzerine düşerek kendisini sakatladı.

ÖDEM RASTLANDI

Ağrıları olduğu için takıma verilen yemeğe katılmadı. Dirseğinde ödeme rastlandı. Bugünkü son taktik antrenmana katılacak. Ciddi bir şey beklenmese de son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

G.SARAY'DAKİ KİLİT OYUNCULAR BELİRLENDİ

Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor. "Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.

GÖZLERİNİ AYIRMAYACAK

Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak. Brezilyalı oyuncu, rakibin hücum etkinliğini baskı ve presle azaltmaya çalışacak. Souza'nın yanı sıra Salih ve Gedson'un da bir gözü Mertens'te olacak.



ASLAN'I DEVIR 100 BİN TL'Yİ AL!

Geçtığimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirerek camianın hayalini gerçekleştiren başkan Çebi, takımın yükselişe geçmesi için saha dışında ekibiyle birlikte motivasyon sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların başkanı, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı ald.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! e devlet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması (ülkeler sıralaması) kaç oldu, yükseldi mi? 2022 Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı? 4 Kasım 2022 İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, okul var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Weghorts bilmecesi! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA