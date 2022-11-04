Beşiktaş’ta Weghorts bilmecesi! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'de Beşiktaş bu hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Weghorst'un durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız Wout Weghorst dünkü antrenmanda kolunun üzerine düşerek kendisini sakatladı.
ÖDEM RASTLANDI
Ağrıları olduğu için takıma verilen yemeğe katılmadı. Dirseğinde ödeme rastlandı. Bugünkü son taktik antrenmana katılacak. Ciddi bir şey beklenmese de son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
G.SARAY'DAKİ KİLİT OYUNCULAR BELİRLENDİ
Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri G.Saray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor. "Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi. Josef de Souza ile G.Saray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.
GÖZLERİNİ AYIRMAYACAK
Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak. Brezilyalı oyuncu, rakibin hücum etkinliğini baskı ve presle azaltmaya çalışacak. Souza'nın yanı sıra Salih ve Gedson'un da bir gözü Mertens'te olacak.
ASLAN'I DEVIR 100 BİN TL'Yİ AL!
Geçtığimiz sezondan bu yana 50 bin TL olan galibiyet primi derbi öncesi iki katına çıkarıldı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirerek camianın hayalini gerçekleştiren başkan Çebi, takımın yükselişe geçmesi için saha dışında ekibiyle birlikte motivasyon sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların başkanı, Galatasaray deplasmanından alınacak galibiyete kişi başı 100 bin TL prim verme kararı ald.