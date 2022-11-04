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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Cüneyt Çakır düdük çalacak

Cüneyt Çakır düdük çalacak
Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona jübile sözü vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'tekini 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı idare ettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım" şeklinde konuştu.

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Cüneyt Çakır düdük çalacak
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