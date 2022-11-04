Cüneyt Çakır düdük çalacak

Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona jübile sözü vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'tekini 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı idare ettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'debir hakem, bu şekildeuğurlanacak. Yurt dışındada görevler almakistiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım" şeklinde konuştu.