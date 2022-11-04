Cüneyt Çakır düdük çalacak

Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona jübile sözü vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'tekini 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı idare ettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İHakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım" şeklinde konuştu.